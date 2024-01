Börsenplätze BYD-Aktie:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (19.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.AllianceBernstein habe zuletzt in einer Studie seine Auswahl der besten asiatischen Aktien präsentiert, wobei BYD besonders im Fokus stehe. Die Investmentbank sehe in BYD nicht nur eine führende Kraft im Elektrofahrzeugmarkt, sondern auch ein Unternehmen mit enormem Wachstumspotenzial.AB sehe vor allem großes Potenzial in der Expansion von BYD sowohl in den Massenmarkt als auch in das Premiumsegment in China. Große Wachstumschancen bestünden vor allem im Massensegment, das nur eine EV-Durchdringung von neun Prozent aufweise. Die Analysten würden daher erwarten, dass der Autohersteller in diesem Jahr 3,7 Millionen Einheiten ausliefern werde, was einem Wachstum von 23 Prozent entspreche.Auf dieser Grundlage gebe AllianceBernstein der BYD-Aktie ein Kursziel von 334 Hongkong-Dollar (43,42 Euro). Das entspreche einem Kurspotenzial von rund 61,5 Prozent.Investierte Anleger halten weiter an der BYD-Aktie fest, so Philipp Schleu von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link