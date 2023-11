Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (03.11.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Charlie Munger, die rechte Hand von Warren Buffett bei Berkshire Hathaway, bewundere die Erfolge von BYD in diesem Jahr. Der Elektrofahrzeughersteller habe Tesla in China überflügelt und stehe kurz davor, den Rivalen auch weltweit bei den EV-Verkäufen zu überholen. Munger sei federführend bei Berkshires Investitionsentscheidung in BYD gewesen.Laut Munger habe die ursprüngliche Position eine Größe von 270 Millionen Dollar im Jahr 2008. "Heute ist sie etwa 8 Milliarden oder vielleicht 9 Milliarden Dollar wert. Das ist eine ziemlich gute Rendite", so Munger.Er glaube außerdem, dass einer der Hauptgründe für den Erfolg von BYD die Qualität von Gründer und CEO Wang Chuanfu sei, welchen Munger als eine Kombination aus Thomas Edison und Jack Welch bezeichne. Er habe betont, dass Wang in der Lage sei, Dinge zu tun, die andere nicht könnten, und dass er besser darin sei tatsächlich Dinge herzustellen als Elon Musk.Trotz der positiven Einstellung von Munger gegenüber dem Unternehmen und dem CEO habe Berkshire seit August letzten Jahres BYD-Aktien verkauft. Munger habe erklärt, dass er trotz seiner Bewunderung für BYD besorgt über die aggressive Expansion des Unternehmens sei.Sowohl BYD als auch Tesla seien in den letzten Jahren enorme Erfolgsgeschichten gewesen, von denen Aktionäre massiv hätten profitieren können."Der Aktionär" ist der Meinung, dass Anleger sich grundsätzlich nicht zwischen den beiden EV-Herstellern entscheiden müssen und hat deshalb beide Titel auf seiner Empfehlungsliste, so Michael Diertl. Allerdings dürfte BYD operativ momentan die Nase vorne haben. (Analyse vom 03.11.2023)