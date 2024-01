Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

23,34 EUR -0,89% (25.01.2024, 14:39)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



HSE-Symbol BYD-Aktie:

1211



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (25.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.In Q4/2023 habe BYD Tesla als größten E-Autobauer der Welt abgelöst und das obwohl der US-Konzern im vergangenen Jahr mehrmals seine Preise gesenkt habe. Nach enttäuschenden Tesla-Quartalszahlen am Mittwoch habe Elon Musk nun vor den chinesischen Autobauern gewarnt. Diese könnten die internationale Konkurrenz vernichten.Als einzige Lösung gegen die chinesischen Konzerne habe der Tesla-CEO auf der Analystenkonferenz infolge der Q4-Zahlen Handelsbarrieren angeführt: "Sie sind extrem gut. Wenn keine Handelsschranken errichtet werden, werden sie die meisten anderen Autofirmen der Welt ziemlich demolieren." Die Autobauer aus dem Reich der Mitte seien die wettbewerbsfähigsten und würden außerhalb Chinas großen Erfolg haben.Aufgrund des wachsenden Wettbewerbsdrucks in China würden die hiesigen Hersteller wie BYD, Nio oder Geely zunehmend auf den Weltmarkt expandieren. Allen voran BYD gehe mit großen Schritten voran. So sei der neue Branchenprimus bereits in Asien, Australien, Europa, Mittel- und Südamerika aktiv. Zudem baue BYD auch eigene Werke in Brasilien, Indonesien, Thailand und Ungarn und dürfte so selbst für drohende Handelsbarrieren in den meisten Märkten gut gerüstet sein.Mit seinen Aussagen zeige Musk, dass den westlichen Autobauern mächtige Konkurrenz drohe. BYD sei aufgrund der vergleichsweise weit vorangeschrittenen Expansion wohl die größte Bedrohung. Dementsprechend positiv seien die Aussichten für das Unternehmen.Für den AKTIONÄR zählt die BYD-Aktie zu den spannendsten der Branche, so Michael Diertl. (Analyse vom 25.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link