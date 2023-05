Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

27,335 EUR +0,05% (05.05.2023, 15:44)



Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs BYD-Aktie:

235,00 HKD +0,34% (05.05.2023)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

30,11 USD +0,03% (05.05.2023, 15:30)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong Stock Exchange-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (05.05.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vor wenigen Tagen habe BYD Verkaufszahlen für den Monat April bekannt gegeben. Die Nachfrage nach den Stromern der Chinesen sei weiterhin auf einem hohen Niveau. Charttechnisch rücke eine wichtige Marke in den Fokus.Im April habe BYD 210.295 Fahrzeuge verkauft. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspreche das einer Steigerung von fast 100 Prozent. Wie bei BYD fast schon gewohnt, hätten sich die reinen Stromer mit 104.364 Fahrzeugen und Plug-in-Hybride mit 105.103 Einheiten nahezu die Waage gehalten.Aus technischer Sicht spiele die BYD-Aktie ein ums andere Mal ihre chart- und markttechnischen Muster aus. "So auch zuletzt das an dieser Stelle mehrmals thematisierte "Steigende Dreieck". Das Kursziel daraus wurde am 27.04.2023 sogar erreicht. Danach ging es wieder leicht bergab. Die untere Linie des jüngsten Aufwärtsmodus wurde dabei aber noch nicht unterschritten. Es könnte nun sogar ein doppeltes "Golden-Cross" folgen. Sowohl die 38- als auch die 100-Tagelinie nähern sich der 200-Tage-Linie von unten an", sage Charttechnik-Spezialist, Martin Utschneider, von DONNER & REUSCHEL."Allerdings drehen der Trendfolger MACD sowie die kurzfristige Slow-Stochastik nach unten ab. Beides wiegt schwerer als das mögliche "Golden-Cross". Bis zum überverkauften Bereich fehlt es bei beiden (MACD, Slow-Stochastik) noch deutlich. Auch das immer noch positive Momentum legt spürbar den Rückwärtsgang ein. Es mehren sich daher die Anzeichen, dass die wichtige Support-Linie bei 226,29 HKD einem massiven Test unterzogen werden wird. Auf diesem Niveau verläuft auch die untere Aufwärtslinie. Die Unsicherheit an dieser Marke (226,29 HKD) wird durch das heutige "Doji" untermauert", ergänze Charttechnik-Spezialist Utschneider.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: