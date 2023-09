Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (13.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Am Mittwoch habe die EU eine Untersuchung gegen Chinas Unterstützung für Hersteller von Elektroautos eingeleitet. Diese seien massiv vom Staat subventioniert, was in Europa zu Wettbewerbsverzerrungen führe, habe EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärt. Doch was bedeute das nun für Chinas Autobauer und deren Anleger?Am Mittwoch würden die Aktien der Konzerne jedenfalls fast durch die Bank abgeben. BYD und Geely seien mit einem Minus von 2,8 beziehungsweise 1,5 Prozent aus dem Handel gegangen, die an der NYSE gelisteten Nio und Li Auto würden vorbörslich rund zwei, XPeng rund drei Prozent abgeben. Aktionäre sollten sich aus mehreren Gründen jedoch keine allzu großen Sorgen machen.So sei zum einen fraglich, zu welchem Ergebnis die Untersuchung der EU komme. Von der Leyen habe in ihrer Rede betont, Europa sei offen für Wettbewerb, aber nicht für einen ungleichen Unterbietungswettlauf. Daher wolle die EU gegen billige chinesische Elektroautos vorgehen. Von Dumping-Preisen oder einem Unterbietungswettlauf könne derweil allerdings nicht wirklich die Rede sein.Die Chinesen würden ihre Stromer in Europa meist mit einem deutlichen Aufschlag verkaufen. Der BYD Seal etwa solle in Europa bei 44.900 Euro starten, wie der Autobauer auf der IAA mitgeteilt habe. Damit sei der Seal etwa hierzulande über 80 Prozent teurer als im Heimatland. Zudem liege der Preis auch auf Linie mit dem Tesla Model 3 (Startpreis: 42.990 Euro), zu dem die BYD-Limousine in direkter Konkurrenz stehe. Li Auto, Nio und XPeng seien ohnehin nicht im Premium-Segment tätig, was der Argumentation der EU widerspreche.Zu guter Letzt komme noch ein großer Punkt ins Spiel: China selbst. So könnte das Land in Fernost ebenfalls mit Maßnahmen reagieren. Vor allem für die deutschen sei China der mit Abstand wichtigste Absatzmarkt. Strafen würden diese damit ungleich härter treffen, insbesondere da dort ein ohnehin hoher Wettbewerbsdruck herrsche. Das zeige auch ein Blick auf die Papiere der deutschen Autobauer. Die teils deutlichen Kursgewinne vom Vormittag hätten mittlerweile ins Minus gedreht.Aufgrund der genannten Punkte seien die Sorgen vor der EU-Untersuchung also nicht zu hoch zu bewerten. Die internationale Expansion sollte langfristig nicht in Gefahr sein. Aktuell würden sich Chinas Autobauer erst auf dem Weg nach Europa befinden und dort noch geringe Absätze erzielen. Die internationale Expansion sollte langfristig nicht in Gefahr sein.Die Aussichten bei BYD und Nio sind aufgrund hoher Wachstumsraten und technisch überzeugender Fahrzeuge weiterhin gut, so Julian Weber von "Der Aktionär". XPeng dürfte derweil langfristig durch die Kooperation profitieren. (Analyse vom 13.09.2023)