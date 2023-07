Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (24.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mitte des Monats habe BYD im Rahmen eines Joint-Ventures den Bau einer Fabrik zur Produktion von Autos und Batterien in Indien angekündigt. Rund eine Milliarde Dollar habe der Autobauer nach Reuters-Informationen investieren wollen. Die indische Regierung mache dem Konzern nun allem Anschein nach einen Strich durch die Rechnung.Das habe zumindest die "Economic Times" am Samstag berichtet. Die Regierung lehne den Plan von BYD und dem hiesigen Konzern Megha aus Gründen der nationalen Sicherheit ab, so Insider gegenüber dem indischen Wirtschaftsmagazin. Die Verwendung chinesischer Technologie sei ein Grund zur Besorgnis.BYD habe in Indien - dem mittlerweile drittgrößten Automarkt der Welt - große Ambitionen. Ein Manager des Konzerns habe im Februar erklärt, der Autobauer wolle dort bis 2030 einen Marktanteil von 40 Prozent erlangen. Bereits jetzt stünden zwei Modelle der Chinesen in Indien zum Kauf. Das gemeinsame Werk mit Megha sollte der nächste Schritt sein und laut Antrag zunächst eine überschaubare jährliche Kapazität von 10.000 bis 15.000 Elektroautos verfügen.Diesen Plan müsse BYD nun wohl aufschieben. Allzu hart dürfte das den Konzern aber nicht treffen. Zwar erhalte die Expansionsoffensive der Chinesen damit einen Dämpfer, allerdings dürfte Indien gut mittels Exporten versorgt werden.Anleger geben kein Stück aus der Hand, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur BYD-Aktie. (Analyse vom 24.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: