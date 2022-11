Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

23,79 EUR -0,71% (14.11.2022, 18:18)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (14.11.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Das chinesische Hightech-Unternehmen gehe bei seiner Europa-Expansion in die Offensive und verkünde ambitionierte Ziele für den deutschen Markt. Die ersten drei Modelle sollten wie verkündet noch in diesem Jahr auf den Markt bekommen. Bis 2026 rechne BYD dann mit starken Zuwächsen bei Absatzzahlen und Marktanteil.Wie das "manager magazin" unter Berufung auf mehrere Quellen berichtet habe, plane BYD bis 2026 mit sechsstelligen Verkaufszahlen in Deutschland. Das solle BYD-Europachef Michael Shu den Händlergruppen, die den Konzern auf dem deutschen Markt vertreten würden, mitgeteilt haben.Konkret stünden für 2026 120.000 Einheiten und ein Marktanteil bei reinen Elektroautos von 10 Prozent im Raum. Damit würde BYD in Bereiche von Tesla oder VW vorstoßen, die in den ersten neun Monaten des Jahres Marktanteile von 14 bzw. 12 Prozent erreicht hätten. Mercedes (5 Prozent) und BMW (6 Prozent) würde man deutlich hinter sich lassen.BYD habe bei seinem Vorstoß nach Deutschland ambitionierte Ziele. Durch die Erschließung neuer Märkte sowie den Rollouts weiterer Modelle sei mit zusätzlichem Wachstum bei den ohnehin schnell wachsenden Absatzzahlen zu rechnen. Die Bewertung der Aktie sei derweil auf ein attraktives Niveau zurückgefallen. Jedoch bleiben Investments in China-Aktien äußerst risikoreich, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.11.2022)Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. DER AKTIONÄR rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link