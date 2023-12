Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

24,93 EUR +4,03% (28.12.2023, 10:20)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



HSE-Symbol BYD-Aktie:

1211



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (28.12.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Der chinesische Hang Seng Index sei am Donnerstag um rund drei Prozent angestiegen. Davon hätten vor allem Werte aus der Autobranche wie BYD und Geely ( ISIN KYG3777B1032 WKN A0CACX ) profitiert, die rund vier respektive mehr als sechs Prozent nach oben gesprungen seien. Angesichts dieser Entwicklung würden sich einige Experten zumindest verhalten optimistischer gegenüber China-Aktien zeigen."Diese Woche begannen wir, uns über eine bevorstehende Rally zu freuen. Die jüngste Entwicklung bestätigt unsere Ansicht, dass dies nicht die Zeit ist, sich um Risiken zu sorgen, sondern aktiv nach Chancen zu suchen", habe Zeng Jiqing, Fondsmanager bei Beijing Nuohua Investment Management Co. gesagt. "Auch wenn dies nicht der Beginn einer umfassenden Rally sein mag, ist es klar, dass für viele unterbewertete Aktien zumindest im nächsten Quartal Aufwärtspotenzial besteht."Rückenwind erhalte der chinesische Aktienmarkt derzeit vor allem vom schwächer werdenden Dollar. Der Hang Seng Index lege typischerweise zu, wenn der Chinesische Renminbi gegen die US-Währung aufwerte.Der chinesische Aktienmarkt könnte nach vielen Verlustmonaten dank eines schwächeren Dollar wieder einen Aufschwung bekommen. Davon sollten auch die EV-Hersteller BYD und Geely profitieren. DER AKTIONÄR bevorzugt dabei klar die BYD-Aktie, die eine laufende Empfehlung bleibt, so Michael Diertl. (Analyse vom 28.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link