Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (25.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.BYD komme nach dem letzten Rücksetzer von 333 Hongkong-Dollar auf 288 Hongkong-Dollar nicht richtig in die Gänge. Dennoch: Die Positionierung bleibe aussichtsreich. Die Analysten der Citi hätten zuletzt ihr Kursziel deutlich nach oben geschraubt.Ein Auslöser für den letzten Kursrückgang sei die Spekulation gewesen, dass Buffetts Berkshire Hathaway den Anteil an BYD verkaufen könnte. Die Gerüchte hätten sich jedoch als nicht nachhaltig herausgestellt.Zur Erinnerung: Berkshire Hathaway halte über die Einheit Western Capital Group 225 Millionen Aktien beziehungsweise einen Anteil von 7,7 Prozent an BYD.Extrem bullish für die BYD-Aktie würden die Analysten der Citi bleiben. Die Bewertung der Aktie des Elektroauto-Riesen sei gerechtfertigt, da BYD ein Hauptgewinner der Branchenkonsolidierung sein werde. Im Basisszenario erwarte die Citi, dass der Autohersteller einen Spitzenjahresabsatz von 3,5 Millionen Einheiten und eine Nettogewinnmarge Marge von 7 Prozent einfahren werde. Dementsprechend bullish für die Aktie sei Analyst Jeff Chung: Sein Kursziel habe der Experte auf 640 Hongkong-Dollar oder umgerechnet 80,00 Euro erhöht.Die Zahlen würden stimmen. Neue Modelle sollten die Absätze im laufenden Jahr weiter antreiben. Hinzu kämen mögliche Deals der Batteriesparte.Rücksetzer bleiben Kaufchance, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.07.2022)