Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

35,125 EUR -2,57% (22.07.2022, 22:26)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (24.07.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Fredrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Noch immer werde spekuliert, warum eine BYD-Position in einer Größe im Hongkonger Clearing-System aufgetaucht sei, die zur Position von Warren Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway passe. Unterdessen laufe das Geschäft des chinesischen Konzerns ungebremst weiter. Unter anderem treibe der Auto- und Batteriehersteller seine Auslandsexpansion voran.Bekannt sei, dass chinesische Autohersteller zunehmend nach Europa drängen würden. BYD beginne zudem mit dem Verkauf von Personenfahrzeugen in Japan. Bis Ende 2025 solle es mehr als 100 Händler vor Ort geben. Bereits jetzt würden Elektrobusse und Gabelstapler in Japan abgesetzt."Der Aktionär" bleibe optimistisch für die BYD-Aktie. Sie habe seit der Empfehlung vor wenigen Monaten mehr als 30% zulegen können - trotz der aktuellen Schwächephase, so Lars Frierich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.07.2022)Börsenplätze BYD-Aktie: