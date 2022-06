Börsenplätze BYD-Aktie:



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (27.06.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BYD sei einer ärgsten Tesla-Konkurrenten und habe zuletzt trotz schwieriger Umstände im Heimatland China starke Absatzzahlen vorweisen können. Das habe sich auch in der Aktie des Unternehmens widergespiegelt, die seit März mit einer starken Performance glänze. Das habe bei einem koreanischen Fonds für Gewinne gesorgt.Der Korea Investment Management Fonds habe unter den Elektroautobauern einen Favoritenwechsel vorgenommen. Der Fonds habe seine Position bei Tesla kontinuierlich von neun auf drei Prozent reduziert. Ein Teil des Geldes sei in die chinesische Konkurrenz geflossen. Mit den laut Fondsmanager Hwang Woo-taek übermäßigen Kursrückgängen bei BYD im März, habe der Fonds dort eine Beteiligung aufgebaut. Ein weiteres Investment sei in das E-Auto-Start-up XPeng geflossen.Der koreanische Fonds verwalte insgesamt über 887 Millionen Dollar und habe in der Vergangenheit auch von den Kursanstiegen bei Tesla profitiert. Der Fond habe seine Anteile an dem E-Auto-Pionier reduziert, um Gewinne aus seinen den Top-Positionen mitzunehmen, so Hwang. Langfristig sei der Fonds für Tesla jedoch weiterhin zuversichtlich.Chinesische Autobauer, allen voran BYD, würden zuletzt immer öfter von Experten favorisiert. Zusammen mit der starken Kursperformance und dem soliden operativen Geschäft stimme das für die Aktie auch weiterhin optimistisch.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BYD.