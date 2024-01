(Mit Material von dpa-AFX).



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (18.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Chinas Tech-Konzerne könnten einem Branchenkenner zufolge den Markt für Elektroautos in den nächsten Jahren deutlich umkrempeln. "Es sieht so aus, als würden wir Zeuge der größten Transformation der Branche", habe Branchen-Experte Ferdinand Dudenhöffer in einer jüngsten Untersuchung zum weltgrößten Automarkt China geschrieben. Im Mittelpunkt stünden Unternehmen wie Huawei und Xiaomi, die in Deutschland vielen als Hersteller von Smartphones bekannt seien.Laut Dudenhöffer würden die Tech-Konzerne mit den Autobauern Fahrzeuge entwickeln und etwa die Software liefern, die in den so genannten intelligenten Autos maßgeblich sei. Als Beispiele habe er die Limousine SU7 von Xiaomi und die E-Auto-Marke Avatr angeführt, die Huawei mit dem Batteriehersteller CATL und anderen Firmen aufgebaut habe. "Der SU7 wird nicht von Xiaomi selbst produziert, sondern vom chinesischen Autobauer BAIC montiert", habe Dudenhöffer geschrieben. Huawei liefere sein Betriebssystem Harmony und damit zum Beispiel die Sprachsteuerung in den Avatr-Autos."Mit dem Xiaomi SU7 heißt es "warm anziehen" für Porsche & Co. Die deutschen Autobauer tun sich mit dem Markt China bei den neuen Antrieben schwer. Und die neuen Antriebe werden schon 2025 gut 40% des China-Marktes stellen, mit schnell steigender Tendenz. Xiaomi und Huawei gehen mit sehr großen Budgets und mit wegweisenden Innovationen in den Automarkt und werden wichtige Stellungen - zunächst in China einnehmen", ergänze Auto-Experte Dudenhöffer gegenüber dem AKTIONÄR.Der Autoexperte rechne mit einer Art Umkehr der Rollen in der Autobranche. Ein Großteil der heutigen Autokonzerne baue die Autos nur noch zusammen und werde Zulieferer für die Tech-Giganten, habe er erklärt. Diese wiederum hätten das Ökosystem und die Intelligenz für das Auto geliefert. "Blech biegen wird langweilig", habe Dudenhöffer geschrieben.Nach der Zeit der US-Konzerne, nach den Japanern laufen wir in eine neue Geschichte der Autoindustrie - China und seine Unternehmen bilden deren Mittelpunkt", so Dudenhöffer.China sei weltweit der wichtigste Markt für E-Autos und deshalb hart umkämpft. Der chinesische Autobauer BYD und der US-Konzern Tesla würden sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Kundschaft liefern. Die deutschen Autobauer würden weit dahinter liegen. In Q4/2023 hätten die Südchinesen nach Verkaufszahlen erstmals die Marke von Tesla-Chef Elon Musk überholt. "BYD wird in rund zehn Jahren Toyota ablösen", erwarte Dudenhöffer. Der japanische Konzern seu aktuell größter Autobauer der Welt.Tesla sei Vorreiter in Sachen Elektromobilität und weise trotz der hohen Preisnachlässe im Vergleich zu vielen anderen Autobauern noch immer extrem hohe Margen auf. Hinzu komme die Revolution im Bereich der Fahrzeugproduktion und Software. Hier müsse Tesla allerdings liefern, vor allem, was seine Full Self-Driving-Software betreffe. Nur so könne Tesla die hohe Bewertung im Vergleich zur Konkurrenz in Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis sowie das Kurs-Umsatz-Verhältnis rechtfertigen. Die Aktie sei aus technischer Sicht aktuell jedoch angeschlagen. Anleger warten ab, so Jochen Kauper von "Der Aktionär".BYD rolle ständig neue Modelle aus. Mit den Marken BYD, Denza, Yangwang und Fang Cheng Bao werde der EV-Hersteller in Zukunft die Nachfrage der Nutzer nach Fahrzeugen in allen Segmenten abdecken. Steigende Exporte und erhöhte Verkäufe im Luxus-Segment könnten die Erträge im Jahr 2024 und 2025 steigern. Kurzfristig überwiege bei den Anlegern jedoch die Skepsis aufgrund der langsameren Verbreitung von E-Autos, der zunehmenden Konkurrenz und der andauernden Rabattschlacht, die auf die Margen durchschlage. Aufgrund dessen stehe der Titel auch nach wie vor unter Druck. Support bekomme die BYD-Aktie jetzt bei 190 Hongkong-Dollar. Im Anschluss wartet eine Unterstützung bei 186 Hongkong-Dollar, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.01.2024)