Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

23,315 EUR +2,08% (22.01.2024, 10:02)



HSE-Aktienkurs BYD-Aktie:

197,00 HKD +3,20% (23.01.2024)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



HSE-Symbol BYD-Aktie:

1211



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (23.01.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Seit mittlerweile rund einem Jahr würden sich die chinesischen Aktienmärkte im freien Fall befinden. Trotz mehrerer Liquiditätsmaßnahmen habe es die Regierung bislang nicht geschafft, den Absturz aufzuhalten. Am Dienstagmorgen habe Ministerpräsident Li Qiang neue "kraftvolle" Schritte angekündigt, um die Märkte zu stabilisieren.China plane, etwa 2 Bio. Yuan (278 Mrd. USD), hauptsächlich aus den Offshore-Konten chinesischer Staatsunternehmen, zu mobilisieren. Dies solle Teil eines Stabilisierungsfonds sein, um über die Hongkonger Börsenanbindung Aktien im Inland zu kaufen, hätten Insider gegenüber Bloomberg gesagt. Der technologielastige Hang Seng Index habe mit einem Plus von 3% auf die Nachricht reagiert, ebenso wie die Aktien von BYD und Alibaba.Die Regierung habe darüber hinaus mindestens 300 Mrd. Yuan (42,1 Mrd. USD) an lokalen Mitteln vorgesehen, die sie über die China Securities Finance Corp. oder Central Huijin Investment in Inlandsaktien investieren wolle. Zudem prüfe man auch andere Optionen, welche noch diese Woche von der Regierung genehmigt werden könnten.Die verstärkten Maßnahmen würden verdeutlichen, dass es Peking wichtig sei, den Abverkauf an den Heimatbörsen zu stoppen. Damit sollten v.a. die durch die Immobilienkrise gescholtenen Privatinvestoren beruhigt werden. Ob die zusätzlichen Interventionen ausreichen würden, um die Talfahrt zu beenden, sei aber nicht sicher. Die Immobilienkrise, die gedrückte Verbraucherstimmung und das verringerte Vertrauen der lokalen Unternehmen nach Jahren volatiler Politik würden starken Abwärtsdruck auf die Wirtschaft und die Finanzmärkte ausüben. Bisherige Bemühungen zur Stabilisierung des Aktienmarktes hätten sich als unzureichend erwiesen und hätten nur temporär positive Effekte gehabt.Li Weiqing habe die Situation sehr gut zusammengefasst. Der erneute Stimulus sei v.a. aufgrund seiner Größe ein Lichtblick für die chinesischen Aktienmärkte. Ob er jedoch zu einer nachhaltigen Stabilisierung führen könne, bleibe abzuwarten. BYD und Alibaba würden ein Kauf bleiben, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link