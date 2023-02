Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (20.02.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die "China-Tesla" schalte einen Gang hoch bei seiner entscheidenden Expansion in den Westen. Buffett-Partner Munger habe einen Favoriten im großen Elektroauto-Duell.Könne BYD in Europa an seinen Höhenflug im Heimatmarkt anknüpfen? Der chinesische Elektroauto- und Batteriehersteller versuche es: Wie nun gemeldet werde, würden zwei weitere Händlernetzwerke hinzugefügt. So vertreibe künftig die Motor Distributors Ltd die chinesischen Elektroautos in Irland und RSA wolle sich neben Norwegen um den Verkauf in Finnland und Island kümmern.BYD sei mit drei Elektroautos in Europa gestartet und wolle mit dem Seal und wohl den Dolphin weitere Modelle ins Rennen schicken. Charlie Munger habe indessen auf den großen Erfolg "seiner" BYD in China verwiesen. Es sei fast lächerlich so die Legende, wie stark sich BYD gegen Tesla behauptet habe, welche die Preisen gesenkt habe, während sie BYD habe anheben können.Munger kaufe aber BYD nicht etwa zu. Berkshire Hathaway habe zuletzt immer wieder BYD-Aktien verkauft und Munger lasse durchblicken wieso: Die Aktie sei mittlerweile alles andere als günstig.Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: