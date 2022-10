Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

21,695 EUR -6,59% (28.10.2022, 18:02)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

165,70 HKD -9,85% (28.10.2022)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

21,58 USD -7,56% (28.10.2022, 17:50)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (28.10.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Rund 4,5 Prozent falle der Xiaomi -Kurs am Freitag. Tencent liege 7 Prozent hinten, BYD ebenfalls. Damit sei der Crash-Modus bei den Aktien intakt. In einem großen asiatischen Index sehe kurzfristig sogar noch schlechter aus. Der Abwärtsdruck beim Hang Seng habe sich seit September beschleunigt, der Index falle praktisch ohne Unterlass.3,7 Prozent sei es an diesem Freitag abwärts gegangen. Einmal mehr sei damit ein neues Mehrjahrestief erreicht worden. Seit Anfang des Jahres betrage der Abschlag rund 36 Prozent. Mit 14.863 Punkten liege der Hang Sang auf einem Niveau, das er zuletzt zur Zeit der Finanzkrise in den Jahren 2008/2009 erreicht habe. Unterdessen hätten Tencent und Xiaomi am Freitag auf Basis der Kurse im Hongkong-Handel zumindest neue Tiefs kurzfristig vermeiden können.In China gebe es weiter Knallhart-Lockdowns. Ökonomen würden inzwischen auch für 2023 und 2024 nicht damit rechnen, dass die chinesische Wirtschaft wieder Wachstumsraten von mehr als 5 Prozent erreiche.Xiaomi habe zudem verkündet, dass vier Jahre nach dem Start das Finanzgeschäft mit den Apps Mi Credit und Mi Pay in Indien aufgegeben worden sei. Hintergrund sei eine Konzentration auf das Kerngeschäft. Xiaomi habe derzeit ohnehin Ärger in Indien, der über die politischen Spannungen zwischen China und Indien hinausgehe.Hinweis:Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. "Der Aktionär" rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link