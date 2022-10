Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BYD.



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (10.10.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die US-Großbank J.P. Morgan habe Ende letzter Woche eine neue Studie zu BYD veröffentlicht und das Kursziel für den Autobauer deutlich reduziert. Bei den Anlegern habe das für wenig Freude gesorgt, in der Folge hätten die Papiere deutlich verloren und auch am Montag notiere die Aktie in Hongkong mit rund vier Prozent im Minus.J.P. Morgan-Analyst Nick Lai gehe davon aus, dass der Druck auf die Fahrzeugverkäufe und die Kursperformance bei chinesischen Autobauern im vierten Quartal weiterhin anhalten dürfte. Ein Schlüssel für das Abschneiden der Aktien aus dem Sektor sei das Erzielen von Gewinnen, weshalb BYD zu den Favoriten unter den Autobauern in China zähle. Auch der Auftragseingang im Batteriegeschäft sei ein langfristiger Pluspunkt.Daher habe Lai seine Kaufempfehlung für BYD bestätigt, das Kursziel von 410 auf 275 Hongkong Dollar allerdings deutlich reduziert. Damit schreibe er den Papieren immer noch ein Potenzial von rund 45 Prozent zu.Lai sei damit nun pessimistischer als seine Kollegen, diese würden im Konsens mit Kursen von 363 Hongkong Dollar rechnen. Entsprechend positiv würden daher auch die Vota der Experten ausfallen. Von 37 Analysten, die laut Bloomberg die Aktie covern würden, würden 33 zu kaufen raten, drei zum Halten. Dem gegenüber stehe ein Analyst, der zum Verkaufen rate.Da die Story fundamental intakt ist, wie unter anderem die starken Lieferzahlen aus dem September unterstreichen, können mutige Anleger einen Einstieg wagen, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. DER AKTIONÄR rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.Hinweis auf Interessenkonflikte