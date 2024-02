Börsenplätze BYD-Aktie:



Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (23.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Obwohl sich die chinesischen Aktienmärkte in den letzten Wochen von ihren jüngsten Tiefs distanziert hätten, bleibe die BYD-Aktie angeschlagen. Das starke Wachstum des EV-Herstellers sei auf Kosten der Margen und damit auch des Gewinns gegangen. Ein Trend, der sich laut Goldman Sachs vorerst fortsetzen könnte.Laut der Investmentbank sei der Markt angesichts der anhaltenden Preissenkungen für die Massenmarktmodelle und dem damit einhergehenden Druck auf die Bruttomarge besorgt. Unter Berücksichtigung der laufenden Lagerverkäufe und des Zeitplans für die Einführung neuer Modelle ab März werde nun erwartet, dass die durchschnittliche Preissenkung von BYD im Jahr 2024 bei 8,1 Prozent liegen werde.Goldman habe das Kursziel für BYD zwar auf 304 Hongkong-Dollar (HKD; 35,90 Euro) gesenkt, aber sein Kauf-Rating bekräftigt. Zudem habe die US-Bank auch ihre Nettogewinnprognose für den Zeitraum 2023 bis 2025 um 11 bis 15 Prozent gesenkt.Goldman habe allerdings erwartet, dass sich BYD im Premium-Automobilmarkt gut entwickeln werde. Denn BYD habe von seinen drei Premium-Marken Denza, Fangchengbao und Yangwang im letzten Jahr insgesamt 136.000 Fahrzeuge mit einer Bruttomarge von 30 bis 40 Prozent ausgeliefert. Zum Vergleich: Die Massemarktmodelle würden lediglich eine Marge von rund 20 Prozent abwerfen.Goldman Sachs relativiere die zuletzt schwachen Margen im Massen-Segment und gehe von umso höheren im Premium-Segment aus.Dennoch sollten Anleger vorerst keine weiteren Positionen eingehen und den Stoppkurs bei 17,50 Euro beachten, da das Chartbild angeschlagen bleibt, so Michael Diertl von "Der Aktionär" zur BYD-Aktie. (Analyse vom 23.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link