HSE-Aktienkurs BYD-Aktie:

241,80 HKD -0,49% (21.12.2021)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



HSE-Symbol BYD-Aktie:

1211



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (21.12.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Aktuell sei der Chart allerdings angeschlagen, nachdem die wichtige Unterstützung bei rund 220 HKD (Hongkong-Dollar) gerissen worden sei. Derzeit würden die Bullen versuchen, die Aktie über der psychologisch wichtigen 200-HKD-Marke zu stabilisieren. Im heutigen Handel sei der Kurs kurzzeitig unter dieses Niveau gerutscht, zum Handelsschluss rette die Bullen aber ein Plus von 0,7%. Sollte der Titel tatsächlich nachhaltig unter diese Marke fallen, drohe ein technisches Verkaufssingal. Die nächste starke Unterstützung befinde sich dann an der 190-HKD-Marke.BYD sei gut positioniert. In China glänze der Autobauer mit einem hohen Marktanteil. Charttechnisch sei die Aktie aktuell jedoch angeschlagen. Hinsichtlich der Bewertung stelle der Rücksetzer eine gute Chance zum (Nach-)Kauf dar, wenn sich das Papier wieder stabilisiere, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.12.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze BYD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:23,625 EUR +2,38% (21.12.2021, 17:34)