Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (03.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Nachdem das vergangene Börsenjahr mit einer starken Jahresendrally geendet habe, seien die ersten Handelstage im neuen Jahr von Gewinnmitnahmen geprägt. Bei der BYD-Aktie würden die Bullen bereits seit einigen Wochen an einer nachhaltigen Bodenbildung arbeiten. Anleger sollten jetzt auf diese Zeichen achten, um nichts zu verpassen.Nach dem ernüchternden Jahresstart würden die US-Aktienmärkte auch am Mittwoch zur Eröffnung im Minus erwartet. Einige Anleger, die im Zuge der Jahresendrally gut verdient hätten, nähmen nun Gewinne mit, habe es aus dem Handel geheißen. Die Mehrheit warte aber wohl auf neue Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten, die weitere Aufschlüsse über die wirtschaftliche und geldpolitische Entwicklung geben könnten. Diese könnten von den im frühen Geschäft erwarteten Dezember-Daten zum ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe sowie vom später folgenden Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung kommen.Fundamental sei BYD weiter auf dem Vormarsch. Das Unternehmen habe kürzlich das rasante Wachstum des Konzerns einmal mehr bestätigt. Mit 340.178 im Dezember verkauften Fahrzeugen - der achte Auslieferungsrekord in Serie - hätten sich nicht nur die zur Nachfragesteigerung ergriffenen Maßnahmen als Erfolg herausgestellt. Damit habe BYD im vierten Quartal einen reinen E-Absatz von 526.409 Einheiten geschafft. Sollte sich bestätigen, was einige Experten erwarten würden, dann könnte BYD bereits an Tesla vorbeigezogen sein. Analysten würden schätzen, dass Tesla im gleichen Zeitraum nur auf rund 483.000 Einheit beim Absatz komme.Die Bullen würden seit einigen Wochen dran arbeiten, einen nachhaltigen Boden zu bilden. Die ersten Schritte seien gemacht und die psychologisch wichtige 200-HongKong-Dollar-Marke habe gehalten - wichtige Voraussetzungen für eine weitere Erholung. Gelinge in den kommenden Tagen auch der Ausbruch über den Widerstand bei der 220-HKD-Marke, werde ein technisches Kaufsignal ausgelöst.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link