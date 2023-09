Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (14.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Daten zur US-Inflation hätten die Anleger am gestrigen Mittwoch recht kaltgelassen. Mit Blick auf die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) werde es am Mittag spannend. Auch die BYD-Aktie bringe sich in Stellung und für Anleger werde ein Blick nun wieder spannend. Diese Marken stünden jetzt im Fokus.Die wichtigsten asiatischen Börsen hätten am frühen Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den chinesischen Börsen Shanghai und Shenzhen abbilde, sei zuletzt nahezu unverändert gewesen, während der Hang Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong leicht nachgegeben habe. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sei indes um mehr als ein Prozent gestiegen.Die BYD-Aktie hätten immer mehr Anleger auf dem Radar. Aktuell lohne sich ein Blick besonders, denn die Aktie sei historisch relativ günstig bewertet. In den vergangenen zehn Jahren habe das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 53 gelegen - aktuell nur bei 26. Für 2024 sei BYD mit einem Gewinnmultiple von 19 bezahlt. Zum Vergleich: Bei Tesla liege dieser Wert bei 52.Vom Mehrmonatshoch bei 280,60 Hongkong-Dollar (HKD) Anfang August sei es für die BYD-Aktie nach starken Monaten zunächst bergab gegangen. In der vergangenen Woche hätten die Bullen die Stabilisierung bei der Unterstützung bei 215,20 HKD gemeistert. Dank des positiven Newsflows habe dieses Level Schnäppchenjäger auf den Plan gelockt.Auf der Unterseite stütze allerdings der GD50 bei der 230-HKD-Marke. Damit stünden die Chancen für weitere Kurssteigerungen in den kommenden Wochen gut.BYD mache weiterhin einen gute Figur und die Chancen stünden gut, dass die Bullen in den kommenden Wochen das Mehrmonatshoch angreifen würden. Risikofreudige Anleger können auf dieses Szenario setzen, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.09.2023)Mit Material von dpa-AFX