Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

30,935 EUR -3,49% (31.08.2022, 10:56)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

242,20 HKD -7,91% (31.08.2022)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

33,75 USD -0,44% (26.08.2022)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (31.08.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Bis zu 13% habe die BYD-Aktie an der Heimatbörse in Hongkong am Mittwoch zwischenzeitlich abgegeben. Das hänge v.a. mit Warren Buffetts Berkshire Hathaway zusammen, die wie gestern bekannt geworden sei, Anteile am chinesischen Autobauer verkauft habe. Via Börsenmitteilung sei am Dienstag bekannt georden, dass Berkshire Hathaway seine Beteiligung an BYD am 24. August von 20,04 auf 19,92% reduziert habe. Das entspreche etwa 1,33 Mio. Aktien im Wert von umgerechnet rund 47 Mio. Euro.Bei den Anlegern sorge der Verkauf, wie auch die Gerüchte um einen kompletten Ausstieg Buffetts im Juli, für Unruhe. Berkshire Hathaway, seit 2008 beim chinesischen Autobauer investiert, habe v.a. in den letzten Jahren große Gewinne mit der BYD-Aktie verzeichnet. Seit dem Einstieg lieget die Buffett-Holding über 2.000% vorne, weshalb es naheliege, dass es sich bei dem Verkauf um Gewinnmitnahmen handele.Ein BYD-Sprecher habe gegenüber dem 21st Century Business Herald erklärt, es bestehe kein Grund den Verkauf überzubewerten und ergänze, dass das Geschäft weiterhin normal laufe. Das habe das Unternehmen am Montag mit den Geschäftszahlen für das erste Halbjahr bereits untermauert.Buffet sei für viele Anleger ein Vorbild, daher sorge sein Verkauf für Unruhe. Das Chartbild habe sich nochmals eingetrübt. Da das Geschäft aber weiterhin gut laufe, sei der jüngste Rücksetzer eine Einstiegschance, so Julian Weber von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.08.2022)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BYDBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: