Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (19.10.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.BYD habe erneut überzeugt. Die hohe Nachfrage nach Hybrid- und Elektromodellen sorge dafür, dass das Management die Gewinnschätzungen für das dritte Quartal nach oben geschraubt habe. BYD rechne mit einem Nettogewinn zwischen 5,5 Milliarden Yuan (780 Millionen Euro) und 5,9 Milliarden Yuan. Gegenüber dem Vorjahr würde das einem Plus zwischen 334 und 365 Prozent entsprechen. Die Aktie habe einen Satz nach oben gemacht. Bocom International sehe für die Aktie weiteres Potenzial nach oben.Die neuen Schätzungen von BYD seien ein Indiz dafür, dass es dem Elektroauto-Hersteller mehr und mehr gelinge, die Lieferkettenprobleme auszublenden und von der starken Verbrauchernachfrage zu profitieren.BYD habe zuletzt sogar Tesla als Nummer 1 der Elektroautohersteller abgelöst. Hier sollte man jedoch hinzufügen, dass Tesla nur reine E-Autos verkaufe, wohingegen in die Zahlen von BYD Hybride sowie reine Elektroautos einfließen würden.Positiv sei auch zu erwähnen, dass BYD auf dem Pariser Autosalon drei neue rein elektrische Autos für den Europäischen Automarkt vorgestellt habe. Hierbei habe es sich um den ATTO 3, ein SUV im C-Segment, den BYD TANG, ein 7-Sitzer mit variablem Allradantrieb und die Elektro-Limousine HAN gehandelt.Bocom International-Analyst Angus Chan gehe sogar davon aus, dass BYD die Auslieferungen seiner neuen hochpreisigen Automodelle weiter auszubauen werde. Chan erwarte, dass sich das Gewinnwachstum von BYD im Jahr 2023 weiter verbessern werde, da das Unternehmen einige seiner verkaufsstarken Modelle in Märkten wie Europa, Australien und Japan zu exportieren beginne. Bocom International halte deshalb an der Kaufempfehlung für die Aktie fest. Das Kursziel laute 382,11 Hong-Kong-Dollar oder umgerechnet 49,50 Euro.Bis Jahresende wolle das Unternehmen seine monatliche Kapazität auf bis zu 280.000 Fahrzeuge steigern. Somit könne auf lange Sicht mit weiteren Zuwächsen bei der Marge gerechnet werden.Operativ laufe es bei BYD hervorragend. Mit neuen Modellen und der Erschließung weiterer Märkte sollten die Verkaufszahlen sowie auch die Margen weiter klettern. Die Aktie scheine sich bei rund 200 Hongkong-Dollar zu stabilisieren.Wer noch nicht investiert ist, kann sich eine Position ins Depot legen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.10.2022)