Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

23,83 EUR -0,81% (18.12.2023, 12:12)



HSE-Aktienkurs BYD-Aktie:

203,00 HKD -2,68% (18.12.2023)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

26,25 USD -2,31% (15.12.2023, 21:59)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



HSE-Symbol BYD-Aktie:

1211



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (18.12.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BYD, Chinas führender EV-Hersteller, sehe in Japan die perfekte Gelegenheit, um sich in einem ausländischen Markt zu beweisen. Im Oktober habe das Unternehmen dieses Engagement untermauert, indem es Autohändler zu einer Konferenz in Tokio eingeladen habe, bei der sogar Gründer Wang Chuanfu aufgetreten sei und über eine Stunde lang über die Japan-Strategie gesprochen habe.BYD habe in den ersten drei Quartalen rund 2,1 Millionen Fahrzeuge weltweit verkauft, ein Anstieg von 75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im dritten Quartal hätten nur noch etwa 3.400 Einheiten gefehlt, um Tesla als Marktführer im EV-Segment zu überholen. Der Fokus liege nun auf der Steigerung der Exporte, insbesondere im japanischen PKW-Markt.Bis 2025 sollten jährlich 30.000 Elektrofahrzeuge in Japan verkauft werden. Dabei plane BYD mit 100 Filialen, in denen durchschnittlich 300 Fahrzeuge pro Jahr verkauft werden sollten. Dieses Ziel sei enorm ambitioniert, da in der japanischen Autoindustrie bereits der Verkauf von 200 Einheiten pro Händler pro Jahr als überdurchschnittlich gelten würden.Dieses Ziel wolle BYD vor allem mit seinem neuen Modell Dolphin erreichen. Es solle ab 3,63 Millionen Yen (rund 23.500 Euro) erhältlich sein und habe eine Reichweite von 400 Kilometern pro Ladung. Damit sei das Auto des chinesischen Herstellers etwa zehn Prozent günstiger als der Nissan Leaf, bei 20 Prozent längerer Reichweite. Angesichts dieser Zahlen könnte es in den kommenden zwei Jahren zu einem interessanten Konkurrenzkampf in Japan zwischen dem Platzhirsch Nissan ( ISIN JP3672400003 WKN 853686 ) und dem Neuling BYD kommen.Dennoch rät "Der Aktionär" aufgrund der anhaltenden Schwäche derzeit nicht zum Kauf, so Michael Diertl von "Der Aktionär" zur BYD-Aktie. Wer bereits investiert sei, beachte den Stopp bei 21,00 Euro. (Analyse vom 18.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: