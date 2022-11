Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (23.11.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Vor wenigen Tagen sei bei BYD das 3-millionste New Energy Vehicle (NEV) vom Band gelaufen. Im Rahmen der Feierlichkeiten habe CEO Wang Chuanfu die neuen Ziele des Unternehmens bekanntgegeben. Unter anderem werde der chinesische Elektroauto- und Batteriehersteller bald eine neue Premiummarke ausrollen. Das erste Modell der Tochter Yangwang solle bereits im ersten Quartal 2023 ausgerollt werden. BYD verspreche dabei, gleichzeitig eine neue Batterietechnologie zu verbauen. Auch die ehrgeizigen Ziele in Europa würden ins Bild passen. So wolle BYD-Chef bis 2026 rund 120.000 Elektroautos jährlich allein in Deutschland verkaufen.Charttechnisch sei die BYD-Aktie jedoch angeschlagen. "Der seit Juli 2022 eingeschlagene Abwärtstrend der BYD-Aktie hat sich sogar noch weiter dynamisiert. Aktuell steht nun auch wieder die Fibonaccilinie bei 169,22 HKD (Hongkong-Dollar) im Fokus. Die zuletzt aufgetretenen und zudem nahezu klassischen Doji-Formationen zeigen, dass nach wie vor eine große Nervosität bezüglich der weiteren charttechnischen Entwicklung herrscht", sage Charttechnik-Experte Martin Utschneider von der DONNER & REUSCHEL AG. "Trendfolge-Indikatoren wie MACD oder Ichimoku weisen nach wie vor auf eine mittelfristig weiterhin abwärts gerichtete Tendenz hin. Kurzfristindikatoren wie die Slow-Stochastik sind ebenfalls bestenfalls neutral. Daher liegt das primäre Augenmerk auch in dieser Woche auf der Spanne zwischen 188,93 und 169,22 HKD. Die Marke bei 169,22 HKD könnte ein Wegweiser für die mittelfristige Entwicklung werden. Bei einem Unterschreiten käme der Chart dann dem März-Tief bei 157,90 HKD bedrohlich nahe. Beim Halten der 169,22 HKD wäre zumindest die akute Dynamik etwas abgemildert", ergänze Utschneider.Im Vergleich mit vielen anderen Autoherstellern mit Sitz in China habe sich die BYD-Aktie zuletzt passabel geschlagen. Warum? Die Null-Covid-Politik der Regierung habe bei BYD deutlich weniger Spuren hinterlassen als bei den jungen Herausforderern. Grund sei die Wertschöpfungskette des Elektroauto-Herstellers. BYD fertige u.a. die Chips und auch die Batterien für seine Elektroautos selbst. So sei der Konzern besser durch die Corona-Krise und die damit einhergehenden Lieferkettenprobleme als viele Konkurrenten gekommen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: