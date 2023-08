Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

31,11 EUR +0,03% (07.08.2023, 16:05)



Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs BYD-Aktie:

270,20 HKD +0,75% (07.08.2023)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

34,28 USD +0,25% (07.08.2023, 15:50)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong Stock Exchange-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (07.08.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vergangene Woche habe BYD die Auslieferungszahlen für den Juli präsentiert und sei einmal mehr deutlich gewachsen. Mehr als 260.000 Einheiten habe der Konzern ausgeliefert und damit rund 60 Prozent mehr als im Vorjahr. Diese Woche stehe beim Autobauer nun ein Meilenstein bevor, der das rasante Wachstum unterstreiche.So werde voraussichtlich am Mittwoch das fünfmillionste New-Energy-Vehicle (NEV) - darunter verstünden sich Plug-in-Hybride und reine E-Autos - vom Band laufen. Das habe BYD auf dem chinesischen Kurznachrichtendienst Weibo mitgeteilt.Damit zeige sich einmal mehr, mit welchem Tempo der Autobauer seinen Output steigere. Für die Produktion der ersten Million Fahrzeuge habe BYD mehr als 13 Jahre benötigt. Für die nächsten 2 Millionen Einheiten habe der Konzern nur noch 18 Monate gebraucht. Das fünfmillionste Auto werde nun lediglich neun Monate später vom Band laufen.Auch in Zukunft wolle BYD in beachtlichem Tempo wachsen. Im laufenden Jahr plane der Autobauer mit dem Absatz von 3,0 bis 3,6 Millionen Fahrzeugen - nach rund 1,5 Millionen von Januar bis Juli. Ein ambitioniertes Ziel, aber realistisch. Dazu beitragen solle neben einem immer breiteren Angebot vom Billig-Stromer bis zum Luxus-SUV auch die internationale Expansionsstrategie.Anleger bleiben an Bord, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur BYD-Aktie. (Analyse vom 07.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: