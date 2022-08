Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

36,825 EUR +3,15% (17.08.2022, 11:42)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

288,80 HKD +1,40% (17.08.2022)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (17.08.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Neben Elektroautos fertige BYD auch noch Akkus für batteriebetriebene Fahrzeuge. Diese kämen nicht nur in den eigenen Modellen zum Einsatz, sondern würden auch an die Konkurrenz verkauft. Um die Batteriefertigung auch zukünftig am Laufen zu halten, investiere der chinesische Konzern nun erneut Milliarden.Insgesamt sollten 28,5 Mrd. Yuan (CNY) oder umgerechnet 4,1 Mrd. Euro in eine neue Batteriefabrik und ein Bergbauprojekt zur Lithiumförderung fließen. Das gehe aus einer zuletzt mit der Stadt Yichun unterzeichneten Rahmenvereinbarung hervor. Das Werk sei auf eine Jahreskapazität von 30 GWh ausgelegt und das Lithiumprojekt solle jährlich bis zu 100.000 Tonnen Lithium liefern.In der Region um Yichun lägen etwa 31% der chinesischen Lithiumreserven. Auch CATL, der weltweit größte Produzent von Lithium-Batterien, plane dort ein Batteriewerk. BYD sei mit einem Marktanteil von 25% immerhin der zweitgrößte Batterieproduzent für Elektrofahrzeuge in China.Die Blade-Batterie des chinesischen Unternehmens sei aufgrund ihrer Technologie beliebt, auch Gerüchte über Tesla als möglichen Kunden würden sich hartnäckig halten. Erst letzte Woche habe es wieder Spekulationen über den Einsatz von BYD-Akkus im Tesla-Werk in Grünheide gegeben.Mit dem neuen Projekt sichere sich BYD weitere Ressourcen des für die Batterieherstellung notwendigen und knappen Rohstoffs Lithium. Neben dem stark laufenden Geschäft mit Elektroautos werde auch die Batteriesparte weiter ausgebaut und immer interessanter. Die BYD-Aktie sei attraktiv und Rücksetzer würden Kaufchancen bleiben, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.08.2022)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BYDBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: