Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

29,995 EUR +2,44% (30.10.2023, 12:19)



Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

246,20 HKD +0,16% (30.10.2023)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



HSE-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (30.10.2023/ac/a/a)

PingshanKulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Deutsche Autobauer würden beim Verkauf von Elektroautos Boden gutmachen. Laut einer Studie der Unternehmensberatung PwC sei ihr Absatz in den ersten neun Monaten des Jahres fast doppelt so schnell gewachsen wie der Weltmarkt. Auch in China sei es aufwärts gegangen. Der Autobranchenexperte Ferdinand Dudenhöffer sehe chinesische Hersteller im Vergleich zu deutschen Branchengrößen allerdings um Jahre voraus und hoffe deshalb auf Zusammenarbeit zwischen den Marken. "Ich halte diese Kooperationen für sehr sinnvoll, denn wenn wir das nicht machen, verlieren wir unendlich viel Zeit", habe er der Deutschen Presse-Agentur in Peking gesagt. China sei Deutschland etwa beim autonomen Fahren und der Sprachsteuerung von Autos um zehn Jahre voraus, auch weil es hierzulande keine geeigneten Teststrecken gebe. "Ohne die Chinesen geht es nicht", habe der Wirtschaftswissenschaftler resümiert.Derweil würden chinesische Automarken auch immer mehr auf den europäischen Markt drängen, was dem Wettbewerb und damit auch den deutschen Autobauern gut tue. Dudenhöffer sehe einen Wandel im Ansehen chinesischer Automarken in Europa. "Wenn sie Innovationen haben, eine gute Qualität haben, Dinge haben, die andere nicht haben, dann werden die Leute das kaufen", habe Dudenhöffer gesagt.Welche der vielen chinesischen Marken auf dem europäischen Markt überleben würden, darüber werde eifrig spekuliert. "BYD wird bleiben", habe sich Dudenhöffer überzeugt gezeigt. Er habe darauf verwiesen, dass kleinere Marken wie XPeng, die mit Volkswagen kooperiere, und auch Leapmotor, bei denen der Opel-Mutterkonzern Stellantis jüngst eingestiegen sei, bereits Verbünde eingegangen seien. Andere Marken wie Geely und Chinas erster privater Hersteller Great Wall Motor bräuchten Größenvorteile. Die Hersteller müssten die richtige Strategie wählen: mit wenig Zeitverlust viele Elektroautos verkaufen, weil man Kostenvorteile habe - "und die anderen verhungern dann, weil sie mit den Kosten nicht nachkommen".Die Aktie von BYD habe sich im zuletzt recht schwachen Gesamtmarkt recht gut behaupten können. "Der Aktionär" bleibe zuversichtlich, Anleger könnten hier weiter zugreifen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.10.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Volkswagen Vz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link