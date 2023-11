(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (08.11.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Chinesische Autobauer wie BYD und SAIC würden nach Einschätzung des Autoexperten Werner Olle bald dem Beispiel Teslas folgen und Werke in Europa bauen. Bei der Wahl des Standorts für eine neue Autofabrik habe Deutschland sehr gute Chancen, habe der Forscher des Chemnitz Automotive Institutes der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Zwar seien die Energiekosten in der Bundesrepublik hoch. "Wichtigstes Kriterium ist aber die hohe Automobilkompetenz." Dazu gehöre das enge Netz an Zulieferern und das Potenzial an Fachkräften. Chinesische Autos "made in Germany" seien für die Hersteller ein Qualitätsthema und ein wichtiger Imagefaktor.Laut Olle würden Chinas Autoexporte seit 2021 deutlich steigen. Europa gerate als Zielmarkt immer stärker in den Fokus. "Ab 2025 wird China zu einem Netto-Exporteur, Europa hingegen zum Netto-Importeur." Denn China habe bei den immer wichtiger werdenden E-Autos Wettbewerbsvorteile. Dazu gehöre laut Olle neben der Größe des chinesischen Marktes, der entsprechende Kostenvorteile ermögliche, die Verfügbarkeit wichtiger Teile - von Rohstoffen über Batterien bis zu Halbleitern.Nachdem die chinesischen Hersteller bei E-Autos den eigenen Markt dominierten, sei der Eintritt in ausländische Märkte der nächste logische Schritt, habe Olle erklärt. Hier stünden sie zwar noch am Anfang. In den kommenden Jahren seien aber starke Steigerungen zu erwarten. So beschäftigten sich die Hersteller intensiv mit dem Aufbau von Vertriebs- und Servicestandorten auch in Deutschland. Zudem besetzten sie bei Elektroautos die Marktsegmente mit hohem Volumen, die europäische Hersteller bisher vernachlässigt hätten. "Das ist eine riesige Chance für chinesische Hersteller."Der nächste Schritt sei der Aufbau eigener Fertigung im Ausland, habe Olle erläutert. "Dieser Schritt wird in den nächsten zwei bis drei Jahren folgen, um bei weiter ansteigenden Absatzzahlen auf ausländischen Märkten diese Marktposition zu sichern und auszubauen." Mehrere Hersteller hätten konkrete Pläne. Dazu habe er SAIC, BYD und Great Wall Motors genannt. Bei BYD könnte schon bis Jahresende eine Entscheidung für ein neues Werk in Europa fallen, habe Olle gesagt.Auch der Hersteller Nio habe auf der Automesse IAA im September angekündigt, einen Schritt weiter zu gehen. Wenn der Absatz die Marke von 100.000 Fahrzeugen erreiche, könne sich eine Fabrik in Europa rentieren, habe Europachef Hui Zhang erklärt.BYD komme darüber hinaus mit großen Schritten nach Europa. Das Exportvolumen könnte in diesem Jahr auf 200.000 Einheiten - das wären rund 7 Prozent der gesamten Verkäufe - und 400.000 Einheiten im nächsten Jahr klettern.Die Autos seien hipp, stylisch und am Puls der Zeit. Vielleicht auf die Software bezogen nicht ganz so heiß wie die Stromer von Tesla. Die Wachstumsraten jedoch seien top und neue Modelle würden die Verkaufszahlen weiter ankurbeln.BYD habe es in den letzten Quartalen geschafft, die Margen zu verbessern. Möglich geworden sei das durch Skaleneffekte sowie der hohe Fertigungstiefe inklusive der Entwicklung und Fertigung eigener Batterien (Blade-Battery).BYD komme für 2024 auf ein KUV von 1,3 und ein KGV von 22. Aus charttechnischer Sicht stecke die Aktie seit August in einem Seitwärtstrend zwischen 227 und 260 Hongkong-Dollar (HKD) fest. Ein Break der Marke von 260 HKD würde neues Potenzial freisetzen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur BYD-Aktie. (Analyse vom 08.11.2023)