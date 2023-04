Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (19.04.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die BYD-Aktie habe im April bisher keine richtig gute Figur abgegeben. Seit Anfang des Monats stehe für die Papiere des chinesischen Elektroauto-Giganten ein kleines Minus von rund zwei Prozent zu Buche. Für frischen Schwung könnte indes die jüngst eröffnete Auto-Messe in Shanghai sorgen - BYD präsentiere neue Modelle.BYD habe jüngst unter seiner neuen Luxusmarke Yangwang einen Elektro-Supersportwagen namens "U9" vorgestellt. Damit möchten die Chinesen auf ihre Dominanz im Massensegment aufbauen. Mit seinen schlanken Linien und einem markanten Heckdiffusor und Spoiler solle das Design den Abtrieb und die Leistung des Autos verbessern, habe BYDs Chefdesigner, Wolfgang Egger, gesagt. "Es ist ein künstlerischer Ausdruck, der die Energie und Schönheit, die es nur in dieser aufregenden neuen Ära gibt", so Egger.Das Unternehmen habe zudem auch weitere Details zu seinem SUV U8 bekannt gegeben, der mit einer einzigen Ladung 1.000 Kilometer weit fahren könne und 1,1 Millionen Yuan (160.000 Dollar) koste. Zur Einordnung: Aktuell liege die Reichweite bei den neueren Elektro-Autos zwischen 400 und 500 Kilometer. Bis zum Jahr 2025 solle laut statista die durchschnittliche Batteriereichweite von Elektrofahrzeugen auf 784 Kilometer ansteigen.Die Aktie habe am Mittwoch den Handel an der Heimatbörse in Hongkong mit einem leichten Minus bei 229,60 HKD (Hongkong-Dollar) beendet. Damit notiere die Aktie weiterhin über der 200-Tage-Linie, die bei (aktuell) 228,3 HKD verlaufe. Am Widerstand bei rund 233 HKD sei das Papier allerdings zuletzt abgeprallt. Sollte dieser überwunden werden, hätte die Aktie Raum bis an die 250-HKD-Marke - das wären umgerechnet rund 29,10 Euro.Kurzum: Investierte Anleger bleiben weiter entspannt im Cockpit sitzen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur BYD-Aktie. Kursziel: 45 Euro. (Analyse vom 19.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: