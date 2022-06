Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (23.06.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im angespannten Gesamtmarkt seien Aktien, die in wenigen Wochen zweistellige Kurszuwächse verzeichnen würden, eine echte Seltenheit. Zu dieser kleinen handverlesenen Gruppe würden zweifelsohne die Papiere von BYD gehören. Der Titel habe das Kunststück vollbracht, in rund sechs Wochen über 50 Prozent zuzulegen, und jetzt stehe bereits der nächste Bewegungsimpuls an.Mitte März habe die Lage noch düster bei der BYD-Aktie ausgesehen. Der Titel sei auf ein 10-Monats-Tief gefallen. Von diesem Niveau aus hätten die Bullen eine Erholung gestartet, die inzwischen in eine starke Rally übergegangen sei. Der Preis pro Anteilschein habe sich seit dem Tief im März um über 87 Prozent verteuert.Gestützt werde die aktuelle Rally von mehreren Support-Leveln bei 252 und 286 Hongkong-Dollar (HKD). Mit dem erneuten Anstieg um 5 Prozent im frühen Hongkong-Handel bahne sich ein weiterer Bewegungsimpuls an. Hintergrund sei, dass die Bullen jetzt das Allzeithoch bei 324,60 HKD ins Visier genommen hätten. Gelinge der Ausbruch in den nächsten Tagen, werde ein frisches Kaufsignal ausgelöst, was entsprechend weitere Käufer anlocken sollte.