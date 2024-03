HSE-Aktienkurs BYD-Aktie:

191,10 HKD -0,78% (05.03.2024)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



HSE-Symbol BYD-Aktie:

1211



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (05.03.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die chinesischen Indices hätten gemischt auf die jährliche Sitzung des Nationalen Volkskongresses reagiert. Die BYD-Aktie komme indes weiterhin nicht von der Stelle.Das ausgegebene Wachstumsziel von rund 5% entspreche dem Wert des Vorjahres, was die Marktteilnehmer als enttäuschend erachten würden. Sie hätten mit einem höheren Ziel und damit einhergehenden stimulierenden Maßnahmen gerechnet. Entsprechend schwach habe sich auch die Aktie des Branchenprimus im EV-Sektor, BYD, gezeigt. Sie verloren habe im asiatischen Handel 0,8% verloren und sei damit einmal mehr an der 50-Tage-Linie bei 194,20 HKD (Hongkong Dollar) gescheitert. Erst ein Ausbruch über diesen wichtigen Widerstand und das damit einhergehende Kaufsignal wären ein Zeichen dafür, dass die fast zweijährige Korrektur nun abgeschlossen sei und das Papier eine Trendwende vollziehen könnte.Die chinesischen Value-Werte hätten positiv auf das BIP-Ziel reagiert, während die Wachstumstitel sich aufgrund der geringer als erhofften Stimulusmaßnahmen schwach präsentiert hätten. Weitere Käufe bei BYD würden sich aufgrund des Gesamtmarktumfelds und der technischen Lage der Aktie derzeit nicht anbieten. Anleger sollten den Stopp bei 17,50 Euro beachten, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.03.2024)Börsenplätze BYD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:22,125 EUR -0,41% (05.03.2024, 10:55)