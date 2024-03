HSE-Aktienkurs BYD-Aktie:

Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (19.03.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Seit der vergangenen Woche befinde sich die BYD-Aktie wieder auf Erholungskurs und sei seitdem um rund 15% gestiegen. Am heutigen Dienstag bestätige nun die Citigroup ihre Einschätzung, welche dem Aktienkurs viel Luft nach oben lasse. Die US-Bank erwarte, dass BYD eine Blütezeit bei den Autoverkäufen erleben werde, da die Märkte für Plug-in-Hybride und Elektroautos mit verlängerter Reichweite wachsen würden. Citigroup gehe davon aus, dass sich BYDs Verkaufsvolumen in China in diesem Monat auf 280.000 Einheiten erhole und weltweit insgesamt 320.000 Einheiten verkauft würden. Im Februar 2024 seien es nur 122.311 Fahrzeuge gewesen.Auch bei der Marge dürfte BYD zulegen. Für das erste Quartal werde der Nettogewinn pro Auto auf rund 6.000 chinesische Yuan (umgerechnet 834 USD) geschätzt, im zweiten Quartal dürfte er auf 8.000 bis 9.000 Yuan (1.023 bis 1.150 USD) steigen. Die Citigroup bestätige daher ihr Kursziel von 463 Hongkong-Dollar (HKD, umgerechnet 54,51 Euro). Das entspreche einem Aufwärtspotenzial von 113% gegenüber dem Schlusskurs vom Montag.Die BYD-Aktie befinde sich auf dem aufsteigenden Ast. Nachdem sich zuletzt v.a. das Chartbild deutlich erholt habe, dürften Aussagen wie von der Citigroup für weiteren Rückenwind sorgen. Investierte Anleger sollten an Bord bleiben, so Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.03.2024)Börsenplätze BYD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:25,205 EUR -1,77% (19.03.2024, 14:47)