Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

37,49 EUR +0,36% (24.06.2022, 22:26)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

310,20 HKD +0,06% (24.06.2022)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (26.06.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Auffällig gut habe sich das des Auto- und Batterieherstellers gehalten. Aber nicht (nur) aus diesem Grund habe JPMorgan die BYD-Aktie, die u.a. Warren Buffetts Berkshire Hathaway im Depot habe, gerade besonders auf dem Zettel. Hintergrund sei vielmehr eine "unerzählte Geschichte" über den Konsum in China.Bei Verbrauchern in bekannten Städten wie Shanghai sei die Konsumlaune dieses Jahr bekanntlich eher gedämpft. Stichwort: Covid-Lockdowns. Verbraucher in den kleineren seien jedoch durchaus zum Geldausgeben bereit. Das schreibe CNBC unter Berufung auf einen Bericht von JPMorgan. Die US-Bank berufe sich wiederum auf einen anonymen Verbrauchermarken-Experten aus den USA, der in China tätig sei. Das stärkere Wachstum in kleineren Städten und ländlichen Gebieten sei laut dem Experten eine "unerzählte Geschichte".Bereits vor ca. zwei Jahren sei die Expansion großer chinesischer E-Commerce-Konzerne in die kleineren Städte ein Thema gewesen. Interessant sei aber: Wanderarbeiter, die jetzt den ganz großen Städten den Rücken kehren würden, würden zwar anderenorts etwas weniger verdienen, hätten allerdings auch viel niedrigere Lebenshaltungskosten. Unterm Strich steige das verfügbare Einkommen.JPMorgan wittert da einen Trend und hat sich überlegt, welche Aktien davon profitieren könnten. Neben für deutsche Anleger eher schwer handelbaren Titeln hat es BYD als vielversprechendste Aktie in die kleine Auswahl geschafft.Hinweis:DER AKTIONÄR rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren. Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link