Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (02.08.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Der Volkswagen-Deal mit Xpeng habe die Wichtigkeit des chinesischen Automarkts für alle Automobil-Hersteller unterstrichen. Im Anschluss an die Kooperation hätten die Aktien der chinesischen Autobauer deutlich angezogen. Einer der Favoriten im E-Mobility-Sektor bleibe BYD.BYD habe zuletzt seine Ausnahmestellung im Heimatmarkt China erneut bewiesen. Der Vorsprung vor Volkswagen AG sei ausgebaut worden. Die Kunden würden im wichtigsten Automarkt der Welt weiterhin in Scharen zu dem einheimischen Hersteller strömen."BYD dominiert den Markt, weil sie nicht nur einen Großteil ihrer Kosten aufgrund ihrer vertikalen Integration besser kontrollieren können, sondern weil sie Produkte haben, die die Menschen sowohl bei BEV als auch bei PHEV wollen", habe Tu Le von Sino Auto Insights gegenüber dem "Aktionär" gesagt.Passend dazu hätten sich zuletzt gleich mehrere Analysten positiv zur BYD-Aktie geäußert. Citi-Analyst Jeff Chung sehe Potenzial bis 602 Hongkong-Dollar, was umgerechnet 68,35 Euro entspreche.Aus charttechnischer Sicht sei die Aktie von BYD zwar jüngst an einem horizontalen charttechnischen Widerstand gescheitert, der übergeordnete Aufwärtstrend habe sich aber davon unbeeindruckt gezeigt. "Für Trendfolger hat sich also am seit knapp viereinhalb Monaten intakten Aufwärtsmodus nichts geändert. Auch die beiden Trendfolgeindikatoren MACD und Ichimoku deuten auf eine intakte Trendformation nach oben hin. Keiner der beiden signalisiert auch nur ansatzweise einen möglichen Drehmoment", habe Charttechnik-Experte Martin Utschneider gegenüber dem "Aktionär" gesagt."Die Aktie von BYD befindet sich oberhalb sämtlicher Ichimoku-Linien. Kurzfristig orientierte Anleger sollten aber aktuell beachten, dass sich innerhalb des besagten Aufwärtstrends eine wichtige Fibonacci-Linie im Test befindet. Dabei handelt es sich um die 61,8%-Projektion bei 275,59 Hongkong Dollar (HKD). Sollte es die Aktie nicht schaffen, diese Linie zu halten, könnte ein kurzfristiger Rutsch gen 269,92 HKD folgen. Hier tendiert wiederum eine Fibonacci-Linie sowie eine charttechnische Unterstützung. Aber auch dann wäre die übergeordnete Aufwärtsbewegung nach wie vor intakt", ergänze Charttechnik-Experte Martin Utschneider.BYD lege eine atemberaubende Wachstumsgeschwindigkeit an den Tag. Was die Expansion angehe, so werde BYD sicherlich nicht gleich zu Beginn große Marktanteile in Europa erobern, jedoch steige die Sichtbarkeit. Die Konsumenten würden Stück für Stück begreifen, dass die chinesischen Auto-Hersteller vor allem im EV-Segment eine hohe Qualität sowie innovative Softwarelösungen an den Tag legen würden. Aus charttechnischer Sicht sei kurzfristig aktuell die Marke von 275,59 Hongkong-Dollar wichtig. Diese müsse halten, um weiteres Potenzial nach oben frei zu setzen.Langfristig sind Kurse von 350 Hongkong-Dollar machbar, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.08.2023)