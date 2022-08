Börsenplätze BYD-Aktie:



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (03.08.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem bereits der Konkurrent Nio am Montag solide Auslieferungszahlen für Juli präsentiert habe, ziehe BYD nun mit einem neuen Rekord nach und stelle seine Mitstreiter in den Schatten. Die Anzahl der Verkäufe ihrer batteriebetriebenen Fahrzeuge habe sich mehr als verdreifacht. Das seien die Details.BYD habe im vergangenen Monat 162.530 Fahrzeuge verkauft, verglichen mit 50.492 vor einem Jahr. Dem Unternehmen sei es gelungen, Störungen in der Lieferkette, die durch Ereignisse wie die Covid-Lockdowns in Shanghai verursacht worden seien, zu bewältigen. Laut dem Unternehmen solle der Nettogewinn im ersten Halbjahr um bis zu 207 Prozent auf 3,6 Milliarden Yuan (533 Millionen Dollar) gesteigert werden.Trotz des enormen Absatzvolumens leide BYD weiterhin unter mangelnden Kapazitäten. Bis Anfang Juli habe BYD mehr als 700.000 nicht ausgelieferte Aufträge angehäuft, habe Jiemian letzten Monat unter Berufung auf Vertriebsmitarbeiter des Unternehmens berichtet.Sollte jedoch der Plan die Produktion zu erhöhen gut anlaufen, dürfte BYDs monatliche Produktion im August etwa 300.000 Einheiten erreichen. Voraussetzung sei jedoch, dass die Lieferzeiten für Modelle mit schwerwiegenden Engpässen, einschließlich des Dolphin, auf weniger als einen Monat verkürzt würden, habe Jiemian unter Berufung auf anonyme Insider berichtet.Die Zahlen würden positiv stimmen. Neue Modelle sollten die Absätze im laufenden Jahr weiter antreiben. Hinzu kämen mögliche Deals der Batteriesparte.Rücksetzer bleiben Kaufchance, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur BYD-Aktie. (Analyse vom 03.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link