Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

22,80 EUR +3,64% (31.10.2022, 10:12)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

15,70 HKD +6,03% (31.10.2022)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

21,907 USD -6,14% (28.10.2022)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (31.10.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BYD habe am Freitag die Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Die Geschäftszahlen seien ausgefallen wie erwartet, nachdem der Autobauer erst Mitte Oktober seine Q3-Prognose aktualisiert habe. Die Anleger würden dennoch erleichtert reagieren, an der Börse in Hongkong notiere die Aktie mit rund sechs Prozent im Plus.BYD habe im dritten Quartal einen Umsatz von 117,1 Milliarden Yuan oder umgerechnet rund 16,2 Milliarden Euro erzielt. Gegenüber dem Vorjahr habe der Konzern den Umsatz um 116 Prozent steigern können. Auch zum Vorquartal sei das Wachstum mit rund 40 Prozent deutlich ausgefallen.Mit Umsatzplus sei zudem auch eine deutliche Verbesserung der Marge einhergegangen, sodass der Gewinn ebenfalls stark zugelegt habe. Der Ertrag habe bei 5,7 Milliarden Yuan (790 Millionen Euro) oder 1,97 Yuan (0,27 Euro) je Aktie gelegen. Im Vergleich zu den 1,3 Milliarden Yuan (180 Millionen Euro) aus dem Vorjahr entspreche das einem Gewinnwachstum von 350 Prozent.BYD scheine auch weiterhin mit einem starken Wachstum zu rechnen. Für die Jahre 2022 bis 2024 erwarte der Autobauer Fahrzeugverkäufe von 1,8 Millionen, 3,2 Millionen und vier Millionen Einheiten. Da der Konzern seine Produktionskapazitäten weiter ausbaue und mit einem zusätzlichen Wachstum aufgrund zunehmender Exporte gerechnet werden könne, scheinen die ambitionierten Verkaufszahlen machbar.Ein Einstieg drängt sich derzeit nicht auf - Watchlist, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. DER AKTIONÄR rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.