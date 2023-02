Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

30,295 EUR +3,66% (01.02.2023, 13:34)



Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

260,00 HKD +6,12% (01.02.2023)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong Stock Exchange-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (01.02.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.BYD habe vor wenigen Tagen einen Umsatz von 420 Milliarden Yuan sowie einen Nettogewinn von 17 Milliarden Yuan für das Jahr 2022 gemeldet. Damit habe der rasant wachsende E-Autobauer die Konsensschätzungen übertroffen. Einige Analysten hätten sich dazu bereits zu Wort gemeldet. Die Aktie lege am Mittwoch deutlich zu.Unter anderem habe die Bank of America ihre Kaufempfehlung und das Kursziel von 400 Hongkong Dollar (HKD) bestätigt. Mit einem Gewinnwachstum von bis zu 458 Prozent läge der Konzern im Rahmen der BofA-Schätzung. Den Konsens habe man jedoch übertroffen. Die Bank habe außerdem angemerkt, dass der Gewinn je Fahrzeug 10.000 Yuan erreichen könnte. Analyst Lia Ju sei überzeugt, dass das Absatzwachstum weiterhin hoch bleibe und eine breitere Anwendung der Blade-Batterien die Gewinne antreibe.Die UBS habe ebenfalls die starken Gewinne gelobt. Diese könnten das Vertrauen der Investoren wiederherstellen und die Marge soweit steigern, um gegen den 2023 von Tesla begonnenen Preiswettbewerb bestehen zu können. Das Kursziel habe die Schweizer Großbank von 345 auf 350 HKD erhöht und ihre Kaufempfehlung bestätigt.Auch die Credit Suisse rate bei der BYD-Aktie zum Kauf. Aufgrund der besser als erwarteten Marge im vierten Quartal habe Analyst Bin Wang die Gewinnschätzungen für die Jahre 2022 bis 2024 um 4,6 bis 6,7 Prozent erhöht. Sein Kursziel habe der Experte um 10 HKD auf 420 HKD gesteigert.Das Geschäft bei BYD laufe gut. Das Wachstum sollte dank der starken Expansionsstrategie - am Dienstag habe der Konzern sein erstes Autohaus in Japan eröffnet - auch weiterhin hochbleiben.Für den "Aktionär" bleibt BYD langfristig unter den E-Autobauern die erste Wahl, so Julian Weber. (Analyse vom 01.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link