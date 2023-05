Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (15.05.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BYD sei auf der Überholspur. Mit seinen Q1-Zahlen habe der Autohersteller die Markterwartungen pulverisiert. So sei der Gewinn je Aktie viermal höher ausgefallen, als erwartet worden sei. Seitdem reiße der positive Newsflow nicht ab. Die Aktie stehe kurz vor einem Ausbruch nach oben. Analysten würden enormes Aufwärtspotenzial sehen.Der chinesische Autohersteller sei mittlerweile nicht nur der drittgrößte Autokonzern der Welt, sondern auch der zweitgrößte Lieferant für E-Auto-Batterien.Das Chartbild sehe ebenfalls gut aus. Bereits Ende April habe der GD50 bei 250,41 HKD geknackt werden können. Nun rücke der GD200 bei 272,29 Hongkong-Dollar (umgerechnet 31,96 Euro) in den Fokus. Gelinge der Sprung darüber, wäre das gleichbedeutend mit einem neuem Kaufsignal für die Aktie. Die Analysten würden bereits im Vorfeld neue Kaufempfehlungen aussprechen.Ken Lee von der Investmentbank UOB KayHian habe am Montag seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 590 Hongkong-Dollar (HKD) bestätigt. Sein Kollege Jeff Chung von Citi sei noch bullisher und bekräftige seine Einstufung auf "kaufen" mit einem Kursziel von 602 HKD (umgerechnet rund 71,00 Euro)."Der Aktionär" bleibt bullish, so Lukas Meyer. Das Kursziel laute 45,00 Euro. (Analyse vom 15.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: