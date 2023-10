Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

28,245 EUR -0,19% (05.10.2023, 11:23)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



HSE-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (05.10.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Vor wenigen Tagen habe BYD seine Verkaufszahlen für den Monat September präsentiert. Mit 287.454 ausgelieferten New Energy Vehicles (Plug-in-Hybride und reine Stromer) habe BYD erneut ein Ausrufezeichen gesetzt. Gegenüber dem Vorjahr hätten die September-Auslieferungen um knapp 43 Prozent zugelegt.Damit habe der Auto-Hersteller aus China geschafft die Schallmauer von zwei Millionen verkaufen Fahrzeugen im laufenden Jahr zu durchbrechen.Halte BYD die Wachstumsgeschwindigkeit aufrecht, werde das Team um Vorstand Wang Chuanfu das selbst gesteckte Jahresziel von drei Millionen verkauften Autos nahezu problemlos schaffen. Stand jetzt würden dem Automobilhersteller dazu noch rund 920.000 Einheiten fehlen.Zur Erinnerung: BYD habe 2022 rund 1,9 Millionen Autos verkauft."Mit einer breiten Palette von Modellen unter mehreren Marken, Produktmix und hochwertiger Entwicklung, gepaart mit technologischer Innovation und beschleunigter globaler Expansion hat BYD große Stärke und Vitalität bewiesen. Nach der Einführung neuer Marken wie Yangwang und Fang Cheng Bao sowie neuen Modellen wie Song L und Destroyer 07 wird BYD unserer Meinung nach größere Fortschritte machen und sein Absatzziel von 3 Millionen Einheiten für 2023 erreichen", so Dai Wenjie von Shenwan Hongyuan Research.BYD befinde sich auf Kurs. Die Auslieferungszahlen würden dynamisch wachsen. Langfristig verspreche vor allem die internationale Expansion Erfolg. Konsumenten in Europa würden auf Sicht verstehen, dass chinesische Hersteller wie BYD, Nio oder Xpeng hervorragende Elektroautos bauen würden, die den deutschen Herstellern in punkto Software, Infotainment und Konnektivität weit voraus seien.DER AKTIONÄR bleibe zuversichtlich für die BYD-Aktie. Ein neues Kaufsignal generiere das Papier, sobald die für den langfristigen Trend wichtige 200-Tage-Linie bei 234,02 Hongkong-Dollar genommen werde. Aktuell notiert der Titel mit 233,40 Hongkong-Dollar nur noch knapp darunter, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.10.2023)