Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (05.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die chinesischen Behörden hätten am Sonntag neue Maßnahmen verkündet. Nachdem sich die chinesischen Aktienmärkte in der vorletzten Woche stabilisiert hätten, hätten sie in den letzten Handelstagen nachgegeben. Die erneuten Interventionen hätten am Montag für viel Volatilität im Hang Seng gesorgt, während BYD wieder einmal auf der Verliererseite gestanden sei.Die China Securities Regulatory Commission (CSRC) habe am Wochenende versprochen, abnormalen Schwankungen vorzubeugen. Die Behörde wolle mehr mittel- und langfristige Gelder auf den Markt lenken und gegen "illegale Aktivitäten wie bösartiges Leerverkaufen und Insiderhandel" vorgehen.Der technologielastige Hang Seng Index habe am Montag mit größeren Ausschlägen in beide Richtungen reagiert, doch weder die Bullen noch die Bären konnten final die Oberhand gewinnen. Das deute darauf hin, dass die Anleger derzeit nicht wissen würden, wie sie die jüngsten Nachrichten einordnen sollten.Neben der Ankündigung der CSRC deute der jüngste Anstieg des Handelsvolumens bei einigen börsengehandelten Fonds darauf hin, dass der Staatsfonds Chinas möglicherweise interveniert habe, um den Markt zu stützen.Während der chinesische Gesamtmarkt sich am Montag kaum verändert präsentiert habe, sei die BYD-Aktie mit einem Minus von etwas mehr als einem halben Prozent wieder einmal auf der Verliererseite gestanden. Aus charttechnischer Sicht müsse sie sich im Bereich der Tiefs aus 2022 zwischen 20,50 und 21,50 Euro nun stabilisieren. Andernfalls würden mit dem Rutsch unter diese Zone ein frisches Verkaufssignal und deutlich tiefere Kurse drohen.Obwohl die Regierung eine Maßnahme nach der anderen ergreife, hat der Hang Seng bislang keinen nachhaltigen Boden eingezogen. Anleger sollten sich daher lieber in den USA oder Europa umsehen. Wer bei BYD investiert sei, beachte den Stopp bei 17,50 Euro. Ein weiterer Einstieg dränge sich nicht auf, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link