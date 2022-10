Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (13.10.2022/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die Aktie des chinesischen Batterie- und Elektroautobauers BYD (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) gehörte bei Börsianern zuletzt nicht gerade zu den Favoriten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Grund seien Aktienverkäufe von Großanteilseigner Warren Buffett gewesen. Die Investmentlegende habe sich über sein Anlagevehikel Berkshire Hathaway von einem Teil seiner Papiere getrennt.Da anders als befürchtet keine weiteren Verkäufe mehr gemeldet worden seien, rücke nun wieder die operative Entwicklung in den Fokus - und die könne sich sehen lassen. Im September seien 201.259 Elektro- und Hybridautos verkauft worden, ein deutliches Plus zu den 174.915 Einheiten im Vormonat. Zum Vorjahr mit 71.099 Stück bedeute das sogar fast eine Verdreifachung der Auslieferungszahlen. Zur Erinnerung: BYD produziere seit Anfang März 2022 keine Fahrzeuge mit reinem Verbrenner-Motor (Benzin, Diesel) mehr. Im ersten Halbjahr habe BYD erstmals sogar mehr Autos verkauft als Tesla ( ISIN US88160R1014 WKN A1CX3T ) und sei damit zur weltweiten Nummer Eins aufgestiegen.Damit nicht genug: Kurz nach der Zahlenbekanntgabe hätten die Chinesen durchblicken lassen, dass der Autovermieter SIXT bis 2028 mehr als 100.000 Elektroautos bei BYD kaufen wolle. Der Vermieter habe demnach zunächst "mehrere tausend" Autos fest bestellt. Die ersten sollten noch im vierten Quartal 2022 ausgeliefert werden. Als erstes BYD-Modell werde SIXT den vollelektrischen Atto 3 als Mietwagen in die Flotte aufnehmen. Beginnend in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und Großbritannien werde SIXT als erste Autovermietung in Europa Fahrzeuge von BYD anbieten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link