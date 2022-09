Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (13.09.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die BYD-Aktie habe sich nach dem letzten Kurseinbruch wieder gefangen. Support habe das Papier in den letzten Tagen durch mehrere Analysten bekommen, die ihre Kaufempfehlungen für das Papier erneuert hätten.Es scheine, als hätte sich die BYD-Aktie um 215 Hongkong-Dollar (HKD) wieder gefangen. Grund für den voran gegangenen Kursrutsch von über 300 Hongkong-Dollar bis auf die Unterstützung bei 215 Hongkong-Dollar sei der Anteilsverkauf von Star-Investor Warren Buffett gewesen.Während der Broker Daiwa darüber spekuliert habe, Buffett könnte bei BYD ganz aussteigen, hätten die Credit Suisse, die Citi und Macquarie ihre Kaufempfehlung für den chinesischen Elektroauto-Hersteller erneuert.Macquarie-Analystin, Erica Cy Chen, sehe die BYD-Aktie bei 357 Hongkong-Dollar fair bewertet. Bin Wang von der Credit Suisse habe die Aktie ebenfalls mit "kaufen" eingestuft. Sein Kursziel für BYD laute 400 Hongkong-Dollar. Am weitesten aus dem Fenster lehne sich nach wie vor Jeff Chung von der Citi. Er sehe die BYD-Aktie bei 640 Hongkong-Dollar.Anleger geben kein Stück aus der Hand, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur BYD-Aktie. (Analyse vom 13.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: