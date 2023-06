Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (02.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die letzte Woche sei für die BYD-Aktie nicht besonders rund gelaufen. Schwache Konjunkturdaten aus China hätten den Autobauer unter Druck gesetzt und für deutliche Kursverluste gesorgt. Doch wichtige Unterstützungen hätten gehalten. Inzwischen sei die Aktie sogar wieder bis an eine wichtige Marke geklettert.Nach der deutlichen Korrektur im Februar und März hätten BYD-Anleger jüngst das Comeback der Aktie gefeiert. Ausgehend von einem Rebound an der 200-Hongkong-Dollar-Marke Mitte März hätten sich die Papiere zuletzt sogar bis über die Widerstandszone um 245 HKD gekämpft. Doch der Ausbruch sei nicht nachhaltig gewesen. Triste Konjunktursignale aus dem Heimatland China hätten den Wert belastet und ihn letzte Woche rund zehn Prozent einknicken lassen.Doch die Lage habe sich schnell wieder gebessert. Der Einkaufsmanagerindex des Wirtschaftsmagazins Caixin für das Verarbeitende Gewerbe sei im Mai überraschend über die Schwelle von 50 gestiegen, was Wachstum impliziere. Volkswirte hätten dagegen mit einem unveränderten Wert auf dem April-Niveau von 49,5 Zählern gerechnet.Der BYD-Aktie sei daraufhin an der 50-Tage-Linie bei 227,60 HKD der Rebound gelungen. Mit dem heutigen Kurssprung stehe die Aktie nun an einer wichtigen Schwelle. So notiere sie derzeit exakt an der Widerstandszone bei 245 HKD. An diesem Bereich ende zusätzlich ein breites Volumen-Cluster.BYD sei eines der aussichtsreichsten Unternehmen im Automobil-Sektor und werde auch von der Konkurrenz als solches wahrgenommen. Aufgrund des breiten Produktportfolios, der Wertschöpfungskette inklusive der Batterieproduktion sowie der fortschreitenden Expansion bleibt "Der Aktionär" von den Chinesen überzeugt.Wer investiert ist, bleibt an Bord, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Gelingt der Sprung über 245 HKD, dürfte die Aufwärtsbewegung an Dynamik gewinnen. (Analyse vom 02.06.2023)