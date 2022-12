Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

25,095 EUR +1,19% (15.12.2022, 12:04)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong Stock Exchange-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (15.12.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die US-Notenbank habe mit ihrer Zinsentscheidung keine Freudensprünge bei den Marktteilnehmern ausgelöst. Im Gegenteil, die FED habe ihre Entschlossenheit bekräftigt, auch in 2023 weitere Zinserhöhungen vorzunehmen, wenn es die Situation erfordere. Trotzdem habe die BYD-Aktie in den vergangenen Tagen weiter zugelegt. Diese Marken seien jetzt für Anleger wichtig.BYD sei besonders für seine innovativen Produkte zur E-Mobility bekannt. Nach schweren Monaten habe der Titel im November ein technischen Boden ausgebildet und damit eine starke Unterstützung aufgebaut. Vom Mehrmonatstief bei 161,80 HKD (Hongkong-Dollar) sei es unter großen Schwankungen wieder Richtung Norden gegangen. Mittlerweile notiere die BYD-Aktie rund 30 Prozent fester. Auf dem Weg nach oben sei mit dem Ausbruch über den Widerstand bei der psychologisch wichtigen 200-HKD-Marke ein frisches Kaufsignal ausgelöst worden.Damit stehe für die Bullen auch das nächste Ziel fest: der Ausbruch über den technischen Widerstand bei 218,20 HKD. Hier befinde sich auch der GD100. Falle diese Marke, gehe es weiter in Richtung der wichtigen 200-Tage-Linie bei aktuell 238,20 HKD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: