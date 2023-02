Börsenplätze BYD-Aktie:



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (27.02.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zu Beginn des Jahres habe Tesla auf vielen Märkten die Preise für seine Autos gesenkt. In China habe das sogar schon die zweite Rabattaktion des Elektroautopioniers seit Oktober bedeutet. Die Maßnahmen hätten Wirkung gezeigt und laut Medienberichten senke mit BYD nun auch der größte Tesla-Konkurrent seine Preise. Die Aktie stehe am Montag unter Druck.Wie das lokale Nachrichtenportal Jiemian News am Wochenende berichte, habe BYD die Preise für mehrere Hybridfahrzeuge in Peking zwischen 6.000 und 20.000 Yuan (circa 815 bis 2.720 Euro) reduziert. Auch bei Händlern in den Millionenstädten Shanghai und Shenzhen gebe es Rabatte von rund 10.000 Yuan.Die Rabattaktionen von Tesla und ein im Januar zurückgegangener Fahrzeugabsatz seien die Hauptgründe für die reduzierten Kaufpreise gewesen. Tesla verkaufe das Model 3 und Model Y mittlerweile zu Preisen, die im Bereich der gefragten BYD Modelle Han Tang lägen. Auch die Lieferdauer habe sich im Laufe des letzten Jahres verkürzt. Das könnte auf gestiegene Lagerbestände hindeuten.Das Medienunternehmen Yicai habe am Montag jedoch eine Quelle aus dem Unternehmen zitiert, die Preissenkungen verneint habe. Die Rabatte seien lediglich Aktionen der Autohäuser. BYD ziehe aktuell keine Preisnachlässe in Betracht.Die Nachrichten scheinen Anleger zu überraschen: In Hongkong gebe die Aktie am Montag rund fünf Prozent ab. BYD sei im Markt für Elektro- und Hybridfahrzeuge jedoch weiterhin stark positioniert, baue das Produktportfolio weiter aus und erschließe regelmäßig neue Märkte.Anleger bleiben investiert, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link