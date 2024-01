Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

21,89 EUR -3,67% (29.01.2024, 13:53)



HSE-Aktienkurs BYD-Aktie:

186,10 HKD -2,16% (29.01.2024)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

24,68 USD -2,63% (26.01.2024, 21:58)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



HSE-Symbol BYD-Aktie:

1211



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (29.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die BYD-Aktie sei in den vergangenen Monaten trotz operativer Fortschritte deutlich unter die Räder gekommen, wobei vor allem Zweifel bezüglich der Wachstumsraten und Margen belastet hätten. Der Absatz dürfte laut einer frischen Analystenstudie tatsächlich langsamer wachsen als bisher. Doch der Autobauer arbeite bereits an Lösungen.In einer aktuellen Studie habe die DBS Group ihre Einschätzung zu BYD überarbeitet und das Kursziel von 410 auf 347 Dollar gesenkt. Das habe die singapurische Bank unter anderem mit in den kommenden Jahren niedrigeren Wachstumsraten begründet. Konkret würden die Fahrzeugverkäufe - vor allem aufgrund der hohen Basis aus 2023 - in den Jahren 2024 und 2025 um nur noch 30 respektive 20 Prozent wachsen. Im vergangenen Jahr habe dieser Wert noch bei über 60 Prozent gelegen.Dennoch habe die DBS die Stärken des Autobauers gelobt, etwa das breite Produktportfolio bis in den High-End-Markt hinein. Die Margen dürften durch die Einführung neuer Produkte gefestigt werden. Das sei wichtig, da die Kursentwicklung der BYD-Aktie vor allem von Marktnachfrage und Gewinnmargenaussichten abhängen werde. Mittelfristig werde zudem die zunehmende Internationalisierung zu einem Wachstumsmotor werden.Die globale Expansion BYDs stecke aktuell noch in Kinderschuhen, sollte jedoch deutlich Fahrt aufnehmen. Dafür errichte der Konzern auf mehreren Kontinenten neue Fabriken und habe für den Export aus den chinesischen Werken zusätzlich eigene Schiffe gechartert.Der Druck auf die BYD-Aktie habe sich zuletzt aufgrund des schwachen Ausblicks von Rivale Tesla erhöht. Langfristig sehe "Der Aktionär" das Unternehmen wegen der operativen Fortschritte und der starken Positionierung allerdings positiv.Anleger bleiben investiert; wer noch nicht dabei ist, wartet die Ausbildung eines Bodens ab, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur BYD-Aktie. (Analyse vom 29.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link