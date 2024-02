Börsenplätze BYD-Aktie:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (27.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Das chinesische Neujahrsfest sei seit einigen Tagen beendet und an den Festland- sowie der Hongkonger-Börse ziehe die Handelsaktivität wieder spürbar an. Zudem würden die stimulierenden Maßnahmen der chinesischen Regierung für ihre Wirtschaft erste Wirkung zeigen. Auch die BYD-Aktie setze jetzt zum Befreiungsschlag an.Fundamental laufe es weiterhin sehr gut für die Autobauer. Zuletzt habe es zudem weitere positive Ankündigungen für die Aktionäre gegeben. Wie BYD mitgeteilt habe, schlage CEO Wang Chuanfu vor, den geplanten Aktienrückkauf auf ein Volumen von 400 Mio. Yuan (51,4 Mio. Euro) zu erhöhen. Bereits im Dezember habe Chuanfu einen ersten Aktienrückkauf in Höhe von 200 Mio. Yuan angekündigt.Von hoher Bedeutung seien zudem die Stimmen der Experten aus den Investmentbanken wie Goldman Sachs. Die Experten hätten zwar das Kursziel etwas reduziert (auf 304 Hongkong-Dollar - circa 35,90 Euro), aber würden die Papiere weiterhin als "Kauf" einstufen. Vom aktuellen Niveau aus seien hier also laut Goldman rund 50 Prozent Kurspotenzial vorhanden.Nach längerer Durststrecke schalte die BYD-Aktie wieder um und wechle auf die Überholspur. Nun heißt es für die Bullen, das positive Momentum zu nutzen, um die nächste Hürde zu knacken, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link