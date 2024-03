HSE-Aktienkurs BYD-Aktie:

209,60 HKD +6,18% (12.03.2024)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



HSE-Symbol BYD-Aktie:

1211



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (12.03.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die BYD-Aktie habe in dieser Woche bereits ordentlich auf das Gaspedal gedrückt und kommw am heutigen Dienstag auf ein Wochenplus von rund 12%. Damit helle sich auch das Chartbild weiter auf, wodurch der Kurs kurz vor einem wichtigen Trendwechsel stehe. Das seien nun die nächsten Kursziele.Nach dem starken Kursplus von 5,9% am Montag lege die BYD-Aktie heute noch einmal nach und mache einen Kurssprung von rund 6%. Damit stehe das Papier kurz davor, die charttechnisch wichtige Marke von 25 Euro zu überwinden und den Aufwärtstrend der vergangenen Tage zu bestätigen. Gelinge der BYD-Aktie der Ausbruch über den Widerstand, sei die nächste Haltemarke der GD200, der aktuell bei 27,23 Euro verlaufe. Anschließend dürfte der Kurs die 30-Euro-Marke ins Visier nehmen.Nach der zuletzt eher verhaltenen Stimmung gegenüber chinesischen Autowerten scheine v.a. BYD wieder Fahrt aufzunehmen. Hinzu komme, dass der chinesische Konzern gute Skaleneffekte sowie eine hohe Fertigungstiefe inklusive der Entwicklung und Fertigung eigener Batterien habe. Investierte Anleger sollten weiter an der BYD-Aktie festhalten, so Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.03.2024)Börsenplätze BYD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:24,535 EUR +6,01% (12.03.2024, 14:14)