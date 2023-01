Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

26,70 EUR -0,74% (20.01.2023, 13:32)



Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs BYD-Aktie:

226,40 HKD -0,09% (20.01.2023)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong Stock Exchange-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (20.01.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des chinesischen Autobauers BYD habe zuletzt eine richtig gute Figur abgegeben. Seit Ende November habe sie bereits knapp 40 Prozent an Wert gewinnen können. Frische Kaufsignale und neue Rekordzahlen hätten ihr zuletzt Auftrieb verliehen. Nichtsdestotrotz sollten Trader diese Marken im Blick behalten.Die BYD-Aktie habe gerade noch die Kurve bekommen. Zwischen November und Dezember habe sie gedroht, unter wichtige Unterstützungen zu rutschen. Doch ihr sei der Rebound geglückt. Mit dem Sprung über den Widerstandsbereich bei 205 Hongkong-Dollar (HKD) habe sich der Titel somit in seine mittelfristige Seitwärtsrange zurückgekämpft und zusätzlich eine Doppel-Boden-Formation aufgelöst.Doch die Aktie stehe vor massiven Hürden. So notiere sie unmittelbar unter der 200-Tage-Linie bei 238 HKD sowie der Horizontalen bei 244 HKD. Die Chancen, dass diese Widerstände überwunden würden, stünden aber gut. Die Aufwärtsbewegung sei bisher von hohem Handelsvolumen bestätigt worden. Auch die Aufwärtstrendstärke nehme stetig zu. Hinzu komme, dass das Kursziel, welches aus der Auflösung der Doppel-Boden-Formation hervorgehe, bei 255 HKD liege. Aufgrund der leicht überkauften Tendenz müssten Trader aber zumindest mit einem Test der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie bei aktuell 215 HKD rechnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: