Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

24,085 EUR -6,67% (24.10.2022, 10:56)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

185,50 HKD -5,07% (24.10.2022)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

25,53 USD +2,61% (21.10.2022, 21:59)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (24.10.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Freitag werde BYD seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal vorlegen. Große Überraschungen dürften Anleger allerdings nicht erwarten, da der Elektroautobauer letzte Woche bereits seine Q3-Prognose deutlich nach oben korrigiert habe. Der positive Impuls, den die Aktie dadurch erfahren habe, habe allerdings nicht lange angehalten. Auch zu Wochenbeginn verliere die Aktie deutlich.Wie fast alle chinesischen Werte würden auch die Papiere des Autobauers BYD unter der erneuten Wiederwahl Xi Jinpings als chinesischen Präsidenten leiden. Grund: Experten würden unter anderem davon ausgehen, dass das Staatsoberhaupt an der strikten Null-Covid-Politik festhalten werde. Das dürfte die chinesische Wirtschaft auch weiterhin belasten. Jedoch sei hier zu erwähnen, dass BYD aufgrund der hohen Fertigungstiefe die bisherigen Lockdowns ohne große Probleme überstanden habe.Operativ laufe es bei BYD derweil rund. Laut der aktualisierten Ergebnisprognose werde der Gewinn im dritten Quartal zwischen 5,5 Milliarden Yuan (780 Millionen Euro) und 5,9 Milliarden Yuan liegen. Gegenüber dem Vorjahr entspräche das einem Wachstum von bis zu 365 Prozent.Damit habe der Autobauer auch die Experten der HSBC überrascht. Das Ergebnis läge deutlich über den Schätzungen der Großbank. Zudem erwarte BYD eine anhaltende Volumenexpansion. So sollten Skaleneffekte entstehen und die Marge gesteigert werden. Daher hätten die HSBC-Analysten ihre Gewinnerwartungen für 2022 und 2023 um 42 beziehungsweise 70 Prozent angehoben. Die Kaufempfehlung sei bestätigt, das Kursziel von 433 auf 441 Hongkong-Dollar (HKD) erhöht worden.BYD sei einer der Favoriten in Sachen E-Mobilität. Durch neue Modelle und die Erschließung weiterer Märkte sollten die Verkaufszahlen weiter klettern. Mit einem Minus von rund fünf Prozent am Montag habe sich der Abwärtstrend der Aktie jedoch weiter verschärft.Hinweis:Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. "Der Aktionär" rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BYD.